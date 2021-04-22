США считают, что на переговорах по Ирану в Вене есть "некоторый прогресс"

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. США достигли "некоторого прогресса" на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене, но много еще впереди. Об этом сообщил журналистам в среду представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Переговоры между участниками формата "5+1" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - прим. ТАСС) и Ираном всегда были медленным процессом, который в этот раз еще больше замедлился из-за того, что мы [США] не ведем прямых переговоров с Ираном. <...> Итак, мы добились некоторого прогресса, однако мы не находимся в ситуации, которая радикально отличалась бы от той, в которой мы были по итогам первого раунда [переговоров]", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства на специальном телефонном брифинге, посвященном переговорам.

В частности, по словам представителя Госдепа, в ходе переговоров была "достигнута большая ясность". "Думаю, США [теперь] лучше понимают, что им необходимо сделать для возвращения к соблюдению обязательств в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), Иран лучше понимает, что нужно сделать ему", - сказал чиновник. "Однако прояснение не обязательно означает консенсус. Все еще есть разногласия, в некоторых случаях весьма важные, [расхождения в] наших взглядах относительно того, <...> что подразумевается под полным соблюдением [ядерной сделки]", - продолжил он.

"Расстояние, которое нам остается пройти, пока больше, чем расстояние, которое мы уже преодолели. Так что мы не близки к завершению этих переговоров, исход все еще остается неопределенным. Мы добились некоторого прогресса, переговоры были деловыми, продуктивными, но у нас все еще есть много разногласий, которые нужно будет преодолеть", - подытожил сотрудник Госдепартамента.

Он также заявил, что власти США смогут быстро отменить ряд антииранских санкций в случае достижения договоренности с Тегераном по выполнению обязательств по СВПД. Отвечая на вопрос о сроках снятия санкций, дипломат отметил: "Мы не думаем, что это займет много времени". "Как только мы примем решение об отмене санкций, мы считаем, что сможем реализовать его относительно быстро", - отметил он, подчеркивая необходимость достижения договоренностей с Ираном по СВПД.

Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжает "изучать каждое введенное ограничение" против Ирана, которое можно будет отменить, если Тегеран будет следовать ядерной сделке. По словам представителя внешнеполитического ведомства, между двумя странами по-прежнему сохраняются разногласия по поводу того, какие именно рестрикции должны быть сняты в первую очередь, а также какие шаги следует принять иранским властям по СВПД. В частности, пояснил он, Вашингтон не намерен отменять рестрикции, не связанные с ядерной сделкой.

При этом дипломат подчеркнул, что в данном вопросе "нет такого понятия, как гарантии". "Это политические договоренности, в рамках которых - и это было ясно во время заключения СВПД - суверенным правом всех участников является решать, хотят ли они продолжать [свое] участие [в соглашении] или нет", - подчеркнул он, добавив, что в случае возвращения в СВПД, США "намерены действовать добросовестно". Представитель Госдепартамента также указал, что США "не собираются спешить" в деле заключения договоренности.

В Вене во вторник прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии по ядерной сделке. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений данного соглашения. По словам представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, следующая встреча пройдет в начале следующей недели.