Кулеба призывал "отключить Россию от SWIFT" на конференции с главами МИД стран ЕС

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал на видеоконференции с главами МИД стран Евросоюза, прошедшей 19 апреля, рассмотреть возможность "отключения России" от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в среду в интервью агентству Reuters .

По его словам, эта мера могла бы стать частью нового пакета санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Кулеба также отметил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе на прошлой неделе попросил Вашингтон о поставке "мощных средств радиоэлектронной борьбы" для противодействия России. В интервью он также выразил надежду на то, что в вопросе помощи Украине у западных стран "слова не будут расходиться с делом".

Ранее Кулеба проинформировал, что на неформальной видеоконференции с главами МИД 27 стран Евросоюза предложил "пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ", включающий новые секторальные санкции в отношении России. Соответствующее заявление было сделано на фоне звучащих из Киева утверждений о якобы имеющем место наращивании российских войск на границе с Украиной.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.