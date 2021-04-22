Индия получила четыре новых истребителя Rafale французского производства

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апреля. /ТАСС/. Очередная партия из четырех многоцелевых истребителей Rafale, ранее заказанных Нью-Дели во Франции, прибыла в Индию. Об этом в четверг сообщает газета The Times of India со ссылкой на пресс-службу индийских ВВС.

Истребители вылетели с французской авиабазы Мериньяк в среду и провели в воздухе порядка 10 часов, преодолев около 8 тыс. км. Боевые машины были дозаправлены в воздухе над Оманским заливом самолетом-заправщиком ВВС ОАЭ.

Предыдущая партия в составе трех истребителей Rafale прибыла в Индию из Франции 31 марта. Теперь на вооружении индийских ВВС стоят 18 таких самолетов.

В сентябре 2016 года Индия и Франция подписали контракт о поставке 36 истребителей Rafale на общую сумму около $8,8 млрд. Первая партия в составе пяти самолетов прибыла 29 июля 2020 года. По контракту с Францией все истребители должны поступить до конца 2022 года. Индийская государственная авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Limited ведет переговоры с французской компанией Dassault Aviation о передаче технологий и производстве таких истребителей на территории Индии.