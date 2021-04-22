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Комитет Сената Конгресса США поддержал законопроект о военной помощи Украине

Согласно документу, предполагается выделение $300 млн в год на военную помощь Украине и $4 млн в год на подготовку украинских военнослужащих
© Егор Алеев/ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам поддержал в среду законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности от 2021 года (Ukraine Security Partnership Act of 2021). Об этом сообщила пресс-служба комитета.

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Документ был повторно внесен в верхнюю палату законодательного органа в марте по инициативе республиканцев Джима Риша (от штата Айдахо), Роба Портмана (Огайо), Джона Баррассо (Вайоминг) и демократов Роберта Менендеса (Нью-Джерси), Криса Мерфи (Коннектикут) и Джин Шахин (Нью-Гэмпшир). Согласно законопроекту, предполагается выделение $300 млн в год на военную помощь Украине и $4 млн в год на подготовку украинских военнослужащих. Кроме того, авторы законопроекта призывают администрацию США создать с европейскими союзниками рабочую группу по Украине, а также назначить спецпосланника по Украине.

Ранее прохождение документа являющийся главой комитета Менендес обсудил по телефону с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Теперь документ должен поступить на рассмотрение Сената полного состава.

Ранее в статье газеты The Wall Street Journal сообщалось, что должностные лица США разрабатывают план передачи Украине оружия в случае конфликта с Россией, но данные меры пока не утверждены американским президентом Джо Байденом. По сведениям издания, такие поставки могут включать "противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы". В материале отмечалось, что администрация США рассматривает возможность введения дополнительных экономических санкций против России.

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