Полиция задерживает приковавшихся к дверям кабмина Армении оппозиционеров

ЕРЕВАН, 22 апреля. /ТАСС/. Группа оппозиционных активистов из движения "Азатагрум" ("Освобождение") в четверг утром приковала кандалами себя к дверям здания правительства Армении, чтобы не допустить туда премьер-министра Никола Пашиняна и других членов кабмина. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, полиция начала задержания активистов.

"Пашинян и его сторонники не должны войти в здание", - заявил один из участников акции протеста.

В настоящий момент к дверям остаются прикованными несколько активистов, полицейские пытаются снять цепи. На месте событий несет усиленную службу специальный отряд полиции "Красные береты".

Акции с требованием отставки Пашиняна начались по всей Армении после того, как он 9 ноября прошлого года вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым подписал трехстороннее заявление, которое положило конец начавшимся 27 сентября боевым действиям в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В соответствии с положениями этого документа азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Оппозиция возлагает на Пашиняна ответственность за исход этих событий.