Глава МИД Чехии допустил высылку "примерно 60" сотрудников посольства России

ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Чехия может выслать из Праги "примерно 60" сотрудников посольства РФ, если Россия до 12:00 (13:00 мск) четверга не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в четверг газетой "Лидове новины" .

"Речь шла бы примерно о шестидесяти людях [сотрудниках посольства РФ]. Целью является то, чтобы это [количество сотрудников посольства РФ] соответствовало состоянию [штата сотрудников], какое сейчас [наблюдается] в нашем посольстве в Москве", - сказал министр.

МИД Чехии ведет консультации о дальнейших действиях с Великобританией и Нидерландами в связи с делом о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявил Кулганек.

Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году, Россия с этими заявлениями не согласна. МИД РФ выражал Праге решительный протест.

"Министерство [иностранных дел] консультируется насчет методов [продвижения по делу о взрывах в Врбетице] со своими союзниками [по НАТО] из Нидерландов и Соединенного Королевства, а [именно] в связи [с их опытом о том], как эти государства действовали в случаях поражения [ракетой] рейса MH17 над Украиной или отравления бывшего [полковника ГРУ и] российского агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери", - сказал Кулганек.