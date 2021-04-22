В ДНР сообщили о массированном минометном ударе украинских силовиков по Донецку и Горловке

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов окрестности Донецка и Горловки. Об этом в четверг сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"С 06:05 до 06:15 зафиксированы обстрелы от населенных пунктов Дзержинск (шахта Южная) и Зайцево Северное в направлении Горловки (поселки шахты имени Гагарина и Зайцево Южное). Выпущено 18 боеприпасов из минометов калибра 82 и 120 мм", - приводит сообщение ведомства "Донецкое агентство новостей".

В представительстве добавили, что утром под минометным огнем киевских силовиков также оказался поселок Жабуньки на севере Донецка.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.