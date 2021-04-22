В ЛНР сообщили, что киевские силовики два раза за сутки нарушили режим тишины

ЛУГАНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков два раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За истекшие сутки 21 апреля 2021 года со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ЛНР.

Под огнем киевских силовиков оказались поселок Донецкий и село Калиново-Борщеватое. Для обстрелов украинская армия применяла гранатометы различных типов и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.