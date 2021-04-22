Губернатор Фукусимы обсудил с премьером Японии проблему сброса воды с аварийной АЭС

ТОКИО, 22 апреля. /ТАСС/. Губернатор префектуры Фукусима Масао Утибори в четверг встретился с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, поделившись с ним беспокойством, которое испытывают жители и предприниматели по поводу плана сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил телеканал NHK .

Как на это решение отреагировали в мире

Токио намерен слить воду с "Фукусимы-1" в океан. Как на это решение отреагировали в мире

"Я откровенно передал мысли жителей префектуры. Премьер-министр сказал, что он полон решимости решать проблему очищенной воды. Я думаю, что правительство с ответственностью подходит к этому вопросу", - отметил губернатор.

Премьер заверил, что власти Японии серьезно воспринимают мнение жителей префектуры, особенно представителей рыболовной отрасли. Чтобы добиться понимания со стороны общественности, правительство страны намерено проводить разъяснительную работу. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации рыболовецких кооперативов Фукусимы, рыбаки категорически выступают против планов по сливу воды.