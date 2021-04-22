Власти Литвы сообщили, что обсуждают возможность высылки российских дипломатов

ВИЛЬНЮС, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Литвы обсуждают возможность высылки из страны в знак солидарности с Чехией сотрудников посольства РФ в Вильнюсе. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT сообщила советник президента республики Аста Скайсгирите.

Что мы знаем про эти инциденты

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"В настоящее время по дипломатическим каналам обсуждаем с нашими союзниками, как лучше всего выразить солидарность с Прагой. Президент [Литвы Гитанас Науседа] полностью поддерживает действия Чехии", - заявила она.

На прошлой неделе глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил поддержку Праге, выславшей 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Россия с этими утверждениями категорически не согласна.