Источник: Чехия добивается ограниченной высылки российских дипломатов из всех стран НАТО

БРЮССЕЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Чехия будет добиваться на заседании Североатлантического совета решения об ограниченной высылке российских дипломатов из государств альянса в знак солидарности с Прагой в ее конфликте с Москвой. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"В Брюсселе ведется подготовка к заседанию Североатлантического совета на уровне послов, на котором выступит глава МИД Чехии и проинформирует союзников [страны НАТО] по дипломатическому конфликту с Россией. В настоящее время проходят двусторонние консультации, в ходе которых Чехия старается заручиться поддержкой для принятия [на этой встрече] решения о скоординированной высылке ограниченного числа российских дипломатов странами НАТО", - сообщил собеседник агентства.

Источник ТАСС отметил, что Чехия считает ответные действия России на обвинения в причастности спецслужб РФ к взрыву склада боеприпасов во Врбетице и высылку дипломатов "диспропорциональными" и на этом основании убеждает своих партнеров в НАТО предпринять меры дипломатического давления на Москву.

В ответ на запрос ТАСС в штаб-квартире НАТО официально подтвердили только подготовку к проведению заседания Североатлантического совета с участием главы МИД Чехии, которое должно пройти "в конце этой недели". Точная дата проведения заседания не названа.

НАТО после ЕС

19 апреля обвинения Чехии в адрес Москвы обсуждались на видеоконференции глав МИД Евросоюза, по итогам которой верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции, что Чехия не просила государства Евросоюза присоединиться к высылке российских дипломатов. Такой шаг ЕС и НАТО предприняли в 2018 году в ответ на обвинения Великобритании в адрес России в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что ознаменовало беспрецедентное на тот момент обострение в отношениях России и Запада.

Подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь семьи Скрипаля россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Праге связывают со взрывом на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека.

17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.