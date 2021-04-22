В ДНР сообщили, что украинские силовики за сутки пять раз обстреляли территорию республики

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины составило пять раз", - цитирует сообщение ведомства "Донецкое агентство новостей".

Под огнем киевских силовиков оказались поселки Крутая Балка и Старомихайловка в окрестностях Донецка, а также поселки шахты 6/7 имени Гагарина и Железная Балка в окрестностях Горловки. Для обстрелов украинская армия применяла противотанковый ракетный комплекс, вооружение бронемашин, минометы калибра 82 и 120 мм, гранатометы различных видов и стрелковое оружие.

В четверг утром киевские силовики также нанесли массированный минометный удар по окрестностям Донецка и Горловки.