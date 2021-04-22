Reuters: экоактивисты в Лондоне разбили окна в здании банка HSBC

ТАСС, 22 апреля. Активисты природозащитного движения Extinction Rebellion выбили по меньшей мере 19 окон в здании штаб-квартиры банка HSBC в Лондоне в рамках акции протеста против финансирования угольной энергетики. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По его данным, участницы движения разбили окна молотками и наклеили на них стикеры. При этом агентство не уточняет, что конкретно было изображено на наклейках.

"Несмотря на обещания HSBC сократить свой углеродный след к 2050 году до нулевого уровня, нынешний климатический план по-прежнему позволяет банку финансировать угольную энергетику и не дает оснований отказывать клиентам или отменять контракты, связанные с добычей ископаемого топлива", - цитирует Reuters выдержки из заявления Extinction Rebellion.

Представитель HSBC не прокомментировал эту информацию.

В начале апреля активисты разбили окна в штаб-квартире банка Barclays и облили черной краской здание штаб-квартиры Банка Англии.

Природозащитное движение Extinction Rebellion, созданное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью с помощью масштабных акций подтолкнуть политиков к борьбе против изменения климата. В апреле и октябре 2019 года активисты устраивали двухнедельные протесты в Лондоне, блокируя движение на транспортных магистралях столицы, мешая работе метро и аэропорта Лондон-сити. Они также перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи и штаб-квартиры вещательной корпорации Би-би-си. Тысячи активистов были задержаны полицией.