В ЛНР зафиксировали присутствие киевских силовиков на участке разведения сил у Золотого

ЛУГАНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала в четверг присутствие украинских силовиков на участке разведения сил и средств у населенного пункта Золотое.

"На бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение трех военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - цитирует сообщение пресс-службы управления Народной милиции агентство "Луганскинформцентр".

Подразделения ВСУ разместили девять единиц бронетехники у жилых домов в населенных пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, добавили в пресс-службе. "В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ нашими наблюдателями зафиксировано размещение шести боевых бронированных машин в жилых районах населенных пунктов Новоалександровка и Попасная. В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ - одна боевая машина пехоты вблизи жилого дома в населенном пункте Кряковка и боевая бронированная машина на приусадебном участке в населенном пункте Новотошковское. В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ один бронетранспортер БТР-80 в населенном пункте Геевка", - говорится в сообщении.

В ЛНР напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах и их окрестностях является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием. В понедельник Народная милиция также сообщала о размещении киевскими силовиками двух бронетранспортеров у жилых домов в селе Крымское.

Подразделения ВСУ использовали средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Старый Айдар, сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ с целью глушения сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Старый Айдар нами фиксируется работа станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. В среду Народная милиция также сообщала о попытках украинской армии препятствовать работе беспилотников ОБСЕ в районе населенных пунктов Золотое, Горское, Врубовка и Нырково.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Согласно дополнительным мерам обеспечения перемирия, сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности. В то же время республики Донбасса и Украина периодически обвиняют друг друга в препятствовании деятельности мониторинговой миссии.

Рамочное решение о разведении сил и средств на трех участках в Донбассе было подписано представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Оно предполагает создание зон безопасности на трех участках: у населенных пунктов Золотое, Станица Луганская и Петровское. Однако в зонах разведения у Золотого и Петровского неоднократно выявлялись случаи размещения Киевом личного состава и военной техники.