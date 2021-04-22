Президент Чехии поддержал действия кабмина и МИД по отношению к России

ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан согласен с действиями правительства и МИД республики в отношении России и поддерживает их. Об этом заявил в четверг журналистам директор международного департамента администрации президента республики Рудольф Йиндрак.

"Господин президент согласен и поддерживает действия [правительства и МИД Чехии по отношению к РФ]. Вчера [Земаном на церемонии назначения Якуба Кулганека главой МИД] это было сообщено как премьеру, так и, главное, [новому] министру иностранных дел. Мы с господином министром Кулганеком находится в каждодневном контакте", - сказал Йиндрак.

Земан, по его словам, изучает материалы, относящие к инциденту о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии). Для этого он, в частности, провел встречу с главой полиции республики. Свою оценку произошедшему глава государства даст 25 апреля в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News.

"Мы находимся в состоянии дипломатической войны с Россией, слава Богу, не в состоянии настоящей войны", - сказал Йиндрак, комментируя инцидент в Врбетице, к которому, по мнению чешских властей, причастны российские спецслужбы. Он отметил, что возвращение российско-чешских отношений "к нормальному уровню будет длительным процессом".