Эфиопия обвинила Судан и Египет в попытке срыва процесса по ГЭС "Возрождение"

ПРЕТОРИЯ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Эфиопии обвинили Судан и Египет в попытках сорвать проходящий под эгидой Африканского союза переговорный процесс по функционированию ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле и порядку заполнения ее водохранилища. Об этом сообщило в четверг агентство Anadolu со ссылкой на официального представителя МИД Эфиопии Дину Муфти.

"Судан и Египет пытаются вытеснить Африканский союз из переговоров, - подчеркнул он. - Хартум действует так, словно хочет неудачи Африканскому союзу и проходящим под его эгидой переговорам".

Агентство отмечает, что в минувший вторник Судан поднял в Совете Безопасности ООН вопрос о планах Эфиопии провести наступающим летом вторую фазу заполнения водохранилища ГЭС нильской водой. Хартум настаивает, что этот запланированный Аддис-Абебой шаг представляет угрозу национальной безопасности Судана.

Затяжной процесс

Переговоры под эгидой Африканского союза между Эфиопией, Суданом и Египтом по ГЭС "Возрождение" начались 9 июня 2020 года. С тех пор они несколько раз прерывались из-за значительного расхождения сторон, но неизменно возобновлялись под давлением Афросоюза. Последний раунд переговоров Эфиопии, Судана и Египта по ГЭС "Возрождение" завершился 6 апреля текущего года в конголезской столице Киншасе без достижения компромисса. В их ходе Судан выдвинул план по переформатированию переговорного процесса за счет увеличения числа посредников. Хартум предложил применить формулу "1+3", когда к Африканскому союзу, который выступает главным посредником, должны быть добавлены еще трое - ООН, США и Евросоюз. Сейчас они имеют статус наблюдателей на переговорах. Однако Эфиопия отвергла этот подход.

Между тем, министр иностранных дел Судана Мариям аль-Махди объявила 16 апреля, что Хартум приглашает лидеров трех стран к прямым переговорам по ГЭС "Возрождение". Она добавила, что Судан направил соответствующее письмо в Совет Безопасности ООН.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на текущей неделе предложил созвать заседание Бюро ассамблеи Африканского союза под председательством президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди для обсуждения дальнейших шагов на переговорах между Аддис-Абебой, Каиром и Хартумом. При этом Эфиопия по-прежнему настаивает на ведении переговоров под эгидой Африканского союза.

Спор о нильской воде

Абий Ахмед объявил 18 апреля, что Эфиопия начнет в июле-августе текущего года новое заполнение водохранилища ГЭС "Возрождение". "Второе по счету заполнение водохранилища состоится в сезон дождей в июле и августе, что ограничит размер наводнения в Судане, - подчеркнул глава правительства. - В минувшем году проливные дожди позволили начать заполнение водохранилища, а наличие плотины предотвратило сильное наводнение в соседнем Судане". Абий Ахмед отметил, что в преддверии второй фазы заполнения Эфиопия выпускает сейчас из водохранилища дополнительные объемы воды через недавно построенные стоки.

При этом глава правительства подчеркнул, что Эфиопия будет осваивать водные ресурсы Голубого Нила для собственных нужд, но не причиняя при этом вреда странам в его нижнем течении.

Минувшим летом Эфиопия на пике сезона дождей приступила к заполнению водохранилища, которое получило первые 4,9 млрд куб. м воды. В рамках второй фазы планируется добавить еще 13,4 млрд куб. м воды. Предельный расчетный объем водохранилища ГЭС "Возрождение" составляет 74 млрд куб. м.

Египет и Судан выступают против того, чтобы заполнение эфиопского водохранилища проходило без заключения сторонами юридически обязательного для исполнения международного соглашения по функционированию ГЭС "Возрождение", известной также как "Плотина великого возрождения Эфиопии" (GERD). Хартум и Каир опасаются, что быстрое заполнение водохранилища приведет к тяжелым экономическим, социальным и экологическим проблемам в странах, расположенных ниже по течению Нила. Так, Египет требует увеличить до 21 года время заполнения водохранилища ГЭС, Эфиопия намерена сделать это за семь лет.