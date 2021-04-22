В Минске заявили, что находящаяся в Литве посол США не будет иметь отношения к Белоруссии

МИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Американский посол, находящийся в Литве, не будет иметь никакого отношения к Белоруссии. Так прокомментировал в четверг ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз появившуюся информацию о том, что посол США в Белоруссии Джули Фишер будет временно пребывать в Литве.

21 апреля замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил, что назначенная Вашингтоном в Минск посол США Джули Фишер, не получившая белорусскую визу, может быть аккредитована в Вильнюсе.

"Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь", - отметил Глаз. По его словам, пока же на этот счет Минск "не имеет никакой официальной информации, а заявления различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно".

"Будет больше ясности - можно будет говорить более предметно. Однако академически, профессионально нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы", - отметил Глаз.

Ранее Адоменас сообщил, что Вильнюс получил обращение США к литовскому правительству с просьбой аккредитовать посла в Литве. По его словам, официальный ответ готовится. Он добавил, что Вильнюс становится "важной столицей по работе с Минском", так как там находится много международных организаций, которые не могут вести деятельность в Белоруссии, а также штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Во вторник глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Белоруссия готова принять посла США, но хочет иметь четкую и понятную перспективу дальнейшего взаимодействия с американскими партнерами по всем направлениям. Он выразил недоумение в связи с заявлениями Фишер, в то время как Вашингтон не дал четкого ответа относительно того, в каком статусе она намерена прибыть в республику.

История вопроса

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Отношения между США и Белоруссией начали теплеть после президентских выборов 2015 года, в 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов, на должность американского посла в Минске была назначена Джули Фишер. Однако процесс нормализации отношений двух стран остановился после прошлогодних выборов лидера Белоруссии. В конце декабря прошлого года Госдепартамент США сообщил, что Фишер приведена к присяге, однако в Минск она до настоящего момента не прибыла.

17 апреля текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти.