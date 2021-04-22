Евросоюз предложил России возродить двусторонний диалог по разоружению и нераспространению

БРЮССЕЛЬ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз предложил России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать "уравнение безопасности".

"ЕС упорно работает над поддержанием многосторонних процессов разоружения и нераспространения. Мы ведем диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам", - сказал он.

Кроме того, по словам Стано, ЕС "поощряет переговоры о стратегической стабильности между Россией и США". "Мы также поощряем переговоры о стратегической стабильности между Россией и США. Все это важные условия для углубленного обмена мнениями, понимания позиций друг друга, поиска решений и потенциального сотрудничества", - добавил он.

21 апреля президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Россия настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать "уравнение безопасности". По его словам, "целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе "уравнения безопасности", которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, но и все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения". Президент подчеркнул, что Россия всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества.