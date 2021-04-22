В Киеве заявили, что вынуждены вести переговоры по Донбассу из-за недостатка "мощностей"

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Украина не обладает возможностями для урегулирования конфликта в Донбассе в формате "кнута и пряника", поэтому продолжит переговорный процесс и поиск политико-дипломатического пути достижения мира. Об этом заявил вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников, комментируя ситуацию вокруг переговоров, которые в последнее время фактически заблокированы из-за позиции Киева.

"Мы ищем варианты, но у нас нет американского варианта "кнута и пряника", к сожалению. Мы вынуждены идти по европейскому подходу: переговоры, переговоры и еще раз переговоры, искать политико-дипломатический путь - пока у нас не хватает наших собственных мощностей", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда", отвечая на вопрос о подходе Украины к вопросу урегулирования в Донбассе.

По мнению Резникова, есть два условных подхода к переговорам: европейский и американский. "Американский вариант переговоров - это кнут и пряник, когда переговорщик приходит к тому, кто захватил заложника, и говорит - слушай, давай с тобой поговорим, вот там на крыше снайпер, и чем дольше мы с тобой разговариваем, тем дольше ты живешь, - пояснил он. - Европейский подход другой - переговоры при любых обстоятельствах".

Вместе с тем, по словам Резникова, украинская делегация и президент Владимир Зеленский остаются на своих прежних позициях: сначала контроль на границе в Донбассе, потом выборы и никакого изменения конституции в части включения в нее особого статуса Донбасса. Такая позиция Киева противоречит минским соглашениям, на неукоснительном выполнении которых настаивают республики Донбасса и РФ.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений предусматривает предоставление Донбассу особого статуса и проведение выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями этого региона. Только после проведения выборов и вступления в силу особого статуса на постоянной основе, как указано в соглашениях, Украине будет передан контроль над границей.