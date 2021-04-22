Совет НАТО не упомянул о возможности коллективной высылки российских дипломатов

БРЮССЕЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Страны - члены НАТО выразили полную солидарность с Чехией в связи с инцидентом 2014 года на складах боеприпасов в деревне Врбетице, но не упомянули о возможной коллективной высылке дипломатов России.

"Союзники выражают глубокую озабоченность в связи с дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает осуществлять в Евроатлантическом регионе, в том числе на территории альянса, и полностью солидарны с Чешской Республикой", - говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Совета НАТО, прошедшего в четверг.

Совет НАТО не упомянул в заявлении по Чехии о возможности коллективной высылки российских дипломатов.

Совет НАТО выразил глубокую обеспокоенность "дестабилизирующими действиями РФ в Евроатлантической зоне".