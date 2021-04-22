В Баку сообщили об инциденте со стрельбой на госгранице Азербайджана и Армении

БАКУ, 22 апреля. /ТАСС/. Госпогранслужба Азербайджана (ГПС) сообщила в четверг об инциденте со стрельбой на границе с Арменией.

"21 апреля вечером армянские военнослужащие подвергли обстрелу подразделения Госпогранслужбы Азербайджана, дислоцированные в селе Сейидляр Зангиланского района на госгранице Азербайджана и Армении, а также позиции несущих службу на этом направлении подразделений Погранслужбы Федеральной службы безопасности Российской Федерации", - утверждается в сообщении.

Госпогранслужба Азербайджана сообщила, что в связи с инцидентом "российские пограничники обратились к азербайджанским коллегам, сообщив, что лица, совершившие провокацию, находились в нетрезвом состоянии, и попросив не реагировать на происшествие".

"Приняв к сведению обращение российской стороны, азербайджанские пограничники проявили сдержанность и не открыли ответный огонь", - отмечается в сообщении ГПС.