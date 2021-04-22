ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному

СТРАСБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает Россию отпустить Алексея Навального на свободу до начала июня и обеспечить должный уход за его здоровьем, пока он находится в колонии. Об этом говорится в тексте резолюции, одобренной в четверг на последнем заседании весенней сессии ассамблеи в Страсбурге.

За резолюцию проголосовали 105 депутатов, против - 26. Еще 11 воздержались.

"Ассамблея <...> призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне, - гласит документ. - До его освобождения [призываем] предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом, которого он выберет, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и внутренним законодательством".

Согласно графику на сайте Совета Европы, это заседание запланировано с 7 по 9 июня. Призыв подкрепляется отсылкой к требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 17 февраля 2021 года о немедленном освобождении Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах.

Ситуация с Навальным

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. По информации ведомства, исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное. Тем не менее УФСИН по Владимирской области 19 апреля сообщил, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.

В МИД РФ заявляли, что безапелляционные требования ряда стран к России, а также кампания вокруг ситуации с Навальным в СМИ направлены исключительно на дестабилизацию политической обстановки.