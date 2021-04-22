{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

У трапа самолета белорусского лидера встретили заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева)
© Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

МИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где в четверг запланированы его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство БелТА.

У трапа самолета белорусского лидера встретили заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Ранее пресс-служба главы белорусского государства информировала, что в числе приоритетных тем переговоров двух лидеров будет союзная тематика. Ожидается, что Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на вопросах торгово-экономического взаимодействия. Также планируется, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19 и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. Кроме того, Лукашенко и Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.

Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии прошла 22 февраля в Сочи.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
Парламент Чада поддержал передачу всей полноты власти военному совету
Это было необходимым шагом в условиях, возникших в стране после неожиданной смерти главы государства Идрисса Деби Итно, говорится в коммюнике бывшего руководства парламента Чада
Читать полностью