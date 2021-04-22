ЕС поддержит усилия Чехии по привлечению к ответственности виновных в инциденте 2014 года

БРЮССЕЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Евросоюз готов поддержать дальнейшие усилия Чехии по привлечению к ответственности виновных в инциденте 2014 года на складах боеприпасов в деревне Врбетице. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕС Петер Стано.

Что мы знаем про эти инциденты

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Мы поддерживаем все действия Чехии в отношении России. Мы готовы поддержать дальнейшие усилия Чехии по привлечению к ответственности виновных", - сказал он.

Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Россия с этими утверждениями категорически не согласна.

Потенциальное решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Чехии в 2014 году должно приниматься каждой страной Евросоюза индивидуально, добавил Стано, отвечая на вопрос журналистов о возможной коллективной высылке дипломатов РФ.

"Решение по высылке дипломатов должно приниматься каждой страной индивидуально, - сказал он. - Институты ЕС не могут приказать странам-членам делать что-то. Например, ЕС не может выслать дипломатов из Бельгии. Мы можем выслать аккредитованных при ЕС дипломатов, но они будут по-прежнему аккредитованы при Бельгии".

ЕС готов поддержать дальнейшие усилия Чехии по привлечению к ответственности виновных в инциденте 2014 года, добавил Стано.