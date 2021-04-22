В ДНР сообщили, что украинская армия открыла гранатометный огонь по окрестностям Донецка

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из гранатометов поселки шахты "Трудовская" и Старомихайловка на западе Донецка. Об этом в четверг сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Обстрелы производились в 12:25 и 13:05. В направлении населенных пунктов ДНР выпущено несколько десятков боеприпасов", - приводит фрагмент сообщения "Донецкое агентство новостей".

По данным представительства, киевские силовики вели огонь из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

В четверг утром украинская армия также нанесла массированный минометный удар по окрестностям Донецка и Горловки.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.