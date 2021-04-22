В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле с украинской стороны

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Мирный житель Донецкой народной республики (ДНР) ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом в четверг сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В результате обстрела ранение получил мирный житель 1961 года рождения, который находился во дворе собственного дома", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что мужчина в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

В четверг днем украинская армия открыла гранатометный огонь по поселкам шахты "Трудовская" и Старомихайловка на западе Донецка.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.