Байден заявил, что США намерены к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Цена бездействия мира в климатическом кризисе нарастает, решительные меры позволят обеспечить в том числе экономический рост. Об этом заявил в четверг президент Джо Байден, открывая организуемый США международный саммит по климату.

"Я консультируюсь с экспертами и вижу потенциал для более процветающего и справедливого будущего. Наука безошибочна. Наука бесспорна, и цена бездействия постоянно растет", - отметил американский лидер, говоря о важности борьбы с изменением климата. Он призвал принять решительные меры "для создания экономики, которая будет не только более процветающей, но и более здоровой, справедливой и чистой для всей планеты".

США намерены к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу, но не способны справиться с проблемой изменения климата в одиночку, сказал Байден.

Он отметил. что страны должны принять активные меры для недопущения изменения климата планеты, так как наступившее десятилетие стало решающим в этой борьбе.

"Давайте обеспечим себе более устойчивое будущее, преодолеем кризис, угрожающий существованию [человечества]. Ученые говорят нам, что это решающее десятилетие, - сказал он. - Это десятилетие, в котором мы должны принять решения, чтобы избежать худших последствий в климатическом кризисе. Мы должны стараться сохранить рост мировой температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию".

"Мы все должны принять решения, этот саммит является нашим первым шагом на пути, по которому мы вместе идем", - отметил Байден.