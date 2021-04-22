Слушания по делу MH17 возобновятся 21 мая

ГААГА, 22 апреля. /ТАСС/. Слушания по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года возобновятся 21 мая. Об этом объявил в четверг председательствующий судья Фредерик Стейхейс.

"Следующие слушания пройдут 21 мая", - сказал он. В их ходе суд должен будет согласовать план посещения военно-воздушной базы Гилзе-Рейн, определив, какие части реконструкции самолета и какие обломки должны быть осмотрены. Само посещение запланирована на 26 мая. В поездке примут участие сами судьи, представители сторон, а также ограниченное число журналистов.

"Затем слушания [21 мая] будут приостановлены и перенесены на место реконструкции обломков самолета на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн. Осмотр [обломков] пройдет 26 мая, и поскольку судебное заседание будет перенесено, оно продолжится на этом месте", - добавил Стейхейс.

На данный момент процесс по-прежнему находится на стадии предварительного производства, в ходе которого досье пополняется документами по требованию защиты и прокуратуры, а также по результатам дополнительных расследований, проводимых судебным следователем. Ожидается, что рассмотрение дела по существу начнется 7 июня.