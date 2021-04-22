Блинкен: борьба с изменением климата может стать основой глобального сотрудничества

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Преодоление климатического кризиса на планете способно стать основой международного сотрудничества и по другим проблемам, не связанным с глобальным потеплением. Такое мнение выразил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на открытии организованного Вашингтоном многостороннего онлайн-саммита, посвященного борьбе с изменением климата.

"Если мы будем работать вместе, то сможем сделать нечто большее, чем лишь заняться преодолением данного кризиса. Мы сможем превратить его в благоприятную возможность для улучшения своих обществ и обеспечения позитивных результатов для людей во всем мире. И мы сможем заложить основу для сотрудничества по другим общим вызовам. Есть много вопросов, на которые все мы необязательно придерживаемся одних и тех же взглядов. Но это [климатический кризис] не является одним из них", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

"Независимо от того, какую страну мы представляем, мы знаем, какой мир хотим оставить своим детям и внукам. Я не знаю никакого другого более достойного или неотложного общего дела, сплачивающего нас", - сказал Блинкен.

Он также пообещал, что США окажут другим государствам необходимое содействие, в том числе научное, в борьбе с изменением климата. "США мобилизуют ресурсы, институционные знания и техническую экспертизу всего своего правительства и частного сектора, гражданского общества и научно-исследовательских центров, чтобы оказать помощь. Мы хотим, чтобы все страны здесь знали: мы желаем работать с вами, чтобы спасти нашу планету, и мы все привержены нахождению всех возможных способов сотрудничества по климату", - заверил глава американской дипломатии.