Киев объявил в розыск сына экс-замсекретаря Совбеза по делу о коррупции в "Укроборонпроме"

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск Игоря Гладковского - сына бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского по делу о поставках контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома". Об этом в четверг сообщила пресс-служба НАБУ.

"Один из восьми подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь" [Игорь Гладковский] объявлен в розыск. Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В декабре 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

Согласно информации бюро, Гладковского-младшего объявили в розыск 21 апреля в соответствии с решением детектива НАБУ. До этого он трижды не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для получения обвинительного акта.

По данным следствия, Игорь Гладковский в 2015-2017 годах реализовал схему по поставке контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний. По этой схеме ему перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли - 950 тыс. гривен ($34 тыс.).

Контрабанда запчастей

Громкий коррупционный скандал вокруг "Укроборонпрома возник в конце февраля 2019 года. Тогда журналисты издания Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, затем контрабанду "отмывали" через "фирмы-прокладки", которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому", а прибыль делилась между участниками схемы.

По данным следствия, основными фигурантами расследования являются владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын занимавшего в тот период пост первого заместителя главы СНБО Олега Гладковского. В результате скандала Олег Гладковский был уволен с должности первого заместителя секретаря СНБО, а делом занялось НАБУ.