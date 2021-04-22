Суд в Киеве признал законным переименование Московского проспекта в проспект Бандеры

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры. Об этом сообщил в четверг адвокат Вячеслав Якубенко, который представлял в процессе украинский Институт национальной памяти.

"Сегодня решение Окружного административного суда Киева отменено в апелляционном суде", - написал Якубенко в Facebook.

По его словам, суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, националистической партии "Свобода" и Украинского института национальной памяти. "Таким образом, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 года "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым были переименованы улица Баумана - в улицу Януша Корчака; улица Кутузова - в улицу Генерала Алмазова; улица Суворова - в улицу Михаила Емельяновича-Павленко; переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало; проспект Московский - в проспект Степана Бандеры", - сообщил адвокат.

Улицы имени нацистских пособников

В феврале этого года Окружной административный суд Киева, в отношении которого в настоящее время президентом Владимиром Зеленским запущена процедура "неотложной ликвидации", по иску общественной организации "Общественный контроль и порядок" отменил решение городского совета от 2016 года о переименовании ряда улиц. В частности, Московский проспект тогда получил имя одного из идеологов украинского национализма, нацистского пособника Степана Бандеры.

В обосновании решения суд указал, кроме прочего, что процедура голосования в Киевсовете вызывает сомнения, она прошла без предварительного общественного обсуждения и с другими нарушениями. Комментируя присвоение одной из улиц имени Михаила Омельяновича-Павленко, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский указал, что тот в годы Великой Отечественной войны был "нацистским коллаборантом и организатором дивизии СС "Галичина".

С мая 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает переименование топографических объектов, чьи названия напоминают о советском прошлом. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но также от всего, что напоминает о вековых связях с Россией. В 2015 году горсовет Киева переименовал улицу Панфиловцев, где расположен консульский отдел посольства РФ, в улицу Добровольческих батальонов. Через год Московская площадь получила название Демеевской, а проспект Воссоединения - проспекта Соборности, Московский проспект в Киеве стал проспектом Бандеры, а проспект, названный в честь генерала Николая Ватутина, который командовал операцией по освобождению Киева от немецко-фашистских захватчиков, получил имя главаря Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации. С конца 2014 года только в Киеве переименовано около 200 улиц, площадей, бульваров, переулков и проспектов.