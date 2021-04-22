Премьер Индии призвал объявить десятилетие "борьбы с изменением климата"

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг предложил объявить "десятилетие борьбы с климатическими изменениями" и призвал страны к конкретным действиям на этом направлении.

"Давайте объявим это десятилетие десятилетием борьбы с изменением климата", - сказал Моди, выступая по видеосвязи на организованном США саммите по климату.

"Для борьбы человечества с изменением климата необходимы конкретные действия. Такие действия нужны нам как можно скорее, в больших масштабах и с глобальным размахом", - отметил глава индийского правительства.

Моди подчеркнул, что Индия выполняет свою роль ответственной страны в деле защиты природы. Республика предприняла много смелых шагов в области развития возобновляемой энергетики, энергоэффективности, восстановления лесного покрова и биологического разнообразия.

"Наша амбициозная цель - довести уровень производства возобновляемой энергии до 450 ГВт к 2030 году", - подчеркнул он. "Сегодня, когда мы обсуждаем глобальные действия по климату, хочу, чтобы вы отметили, что углеродный след Индии на душу населения на 60% ниже, чем в среднем по миру. Это объясняется тем, что наш образ жизни все еще уходит корнями в устойчивую традиционную практику", - сказал премьер.

По его словам, Индия готова к партнерским отношениям с различными странами в области защиты окружающей среды. Моди также объявил о начале программы "Партнерство между Индией и США по климату и чистой энергетике до 2030 года", цель которой - привлечение инвестиций, демонстрация экологически чистых технологий и создание возможностей для экологического сотрудничества.