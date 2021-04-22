Президент Армении поблагодарил Путина за личный вклад в дело признания геноцида армян

ЕРЕВАН, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в четверг направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, поблагодарив российские власти и лично лидера России за вклад в дело признания геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

"Армения высоко ценит усилия РФ, а также ваши личные заслуги в деле признания и осуждения геноцида армян. Признание геноцида армян, декларация о признании 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян, заявление Госдумы по случаю 100-летия геноцида армян, ваше участие в церемонии, посвященной 100-летию геноцида армян, вновь подтверждает последовательность России в деле уважения общечеловеческих ценностей", - отмечается в письме Саркисяна.

24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

24 апреля 2015 года президент РФ Владимир Путин принял участие в Ереване в траурных мероприятиях по случаю 100-летней годовщины геноцида армян. Путин подчеркнул, что позиция России по поводу геноцида остается неизменной: ему нет и не может быть оправдания. Он также напомнил, что Москва стала участницей и инициатором таких международных нормативных актов, как, в частности, Конвенция о предупреждении преступлений геноцида.