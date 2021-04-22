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Международный саммит по климату - 2021

Япония направит $3 млрд в Зеленый климатический фонд

Как сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, японское правительство также поставило задачу сократить объемы выбросов парниковых газов на 46% к 2030 году по сравнению с уровнем 2013 года

ТОКИО, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии выделит вклад в размере до $3 млрд в Зеленый климатический фонд, созданный для содействия развивающимся странам в достижении целей Парижского соглашения. Об этом японский премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил в четверг в ходе выступления на организованном США виртуальном климатическом саммите.

"Мы направим в Зеленый климатический фонд вклад в размере до $3 млрд. Япония будет поддерживать международный переход к отказу от ископаемого топлива путем максимального применения наших передовых технологий в области развития энергоэффективности, использования водорода и утилизации углекислого газа", - подчеркнул глава правительства.

Ранее в четверг Суга объявил о том, что правительство Японии поставило задачу сократить объемы выбросов парниковых газов страны на 46% к 2030 году по сравнению с уровнем 2013 года. До этого соответствующая цель заключалась в снижении объемов на 26%.

Суга в октябре прошлого года поставил задачу свести в стране к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу к 2050 году. Это предполагается обеспечить за счет использования возобновляемых источников энергии и полной утилизации углекислого газа, вырабатываемого на предприятиях.

Теги
ЯпонияСШАСуга, ЁсихидэМеждународный саммит по климату - 2021
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