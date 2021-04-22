В редакции и у сотрудников белорусской медиакомпании "Ранак" прошел обыск

МИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии в четверг провели обыск в редакции светлогорской (Гомельская область) медиакомпании "Ранак" и по месту жительства ее работников Владимира Попова и Андрея Липского. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"В ходе обыска у Липского и Попова изъяты домашние компьютеры. Когда журналисты прибыли в офис редакции, то оказалось, что обыск проходит и там. Сотрудников ДФР снова интересовали рабочие компьютеры Липского и Попова. Оргтехнику также изъяли на неопределенное время, фактически лишив обоих журналистов возможности полноценно работать", - говорится в сообщении. По данным редакции, в ордере на обыск указано, что он проходит в рамках уголовного дела.

Как заявили в Белорусской ассоциации журналистов, еще в сентябре прошлого года в редакцию приходили сотрудники спецслужбы, тогда они изъяли документы и начали проверку. Это, как считают в ассоциации, стало реакцией на позицию журналистов по поводу протестов, которые в августе прошлого года начались в республики. В результате проверки было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. "Учредитель компании Игорь Кашликов из соображений безопасности вынужден был покинуть Беларусь", - отметили в ассоциации журналистов.

В медиакомпании "Ранак" заявили, что не согласны с результатами финансовой проверки и оспаривают их в установленном порядке.