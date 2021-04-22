Трюдо заявил, что Канада к 2030 году снизит выбросы углекислого газа на 40-45%

ОТТАВА, 22 апреля. /ТАСС/. Канада намерена к 2030 году сократить выбросы двуокиси углерода не на 30% ниже показателей 2005 года, а на 40-45%. Об этом заявил в четверг канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе международного саммита по климату.

"Сегодня Канада готова повысить наши амбициозные [цели] по климату еще раз. Наша новая цель до 2030 года - снизить наши показатели выбросов двуокиси углерода по отношению к 2005 году на 40-45%", - сказал он. По его словам, Канада продолжит предпринимать еще больше усилий, чтобы выполнить задачу по полному прекращению вредных выбросов в атмосферу к 2050 году. "Это наша внутренняя история, но она станет нашей общей успешной историей", - отметил премьер-министр.

Эти показатели, напомнил он, намечены в связи с обязательствами Канады перед ООН по достижению Целей устойчивого развития в области борьбы с изменением климата до 2030 года. Ранее Трюдо заявлял о намерении Канады к 2030 году сократить выбросы углекислого газа до 511 мегатонн в год, что на 30% ниже показателей 2005 года.

Трюдо также подчеркнул важность взаимодействия всех стран мира в общей борьбе с изменениями климата. "Я воодушевлен тем, что сегодня так много стран вместе борются с изменениями климата. Это единственный способ преодолеть те вызовы, с которыми люди сталкиваются во всех частях нашего мира", - сказал он.

ООН в 2015 году приняла Цели в области устойчивого развития до 2030 года. Они направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. В области энергетики, в частности, предлагается принятие срочных мер по борьбе с изменением климата, одной из причин которого являются выбросы углекислого газа в атмосферу.