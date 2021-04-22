Макрон призвал мировое сообщество быстрее реализовать обязательства по климату

ПАРИЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал международное сообщество быстрее продвигаться вперед в выполнении обязательств по борьбе с климатическими изменениями. Такое заявление он сделал в четверг на организованном США и проходящем в режиме видеоконференции международном саммите по климату.

"Мы должны быстрее двигаться вперед, чтобы выполнить те обязательства, которые взяли на себя в борьбе с климатическими изменениями к 2030 году, - отметил он. - Наша задача реализовать все это транспарентно". Президент уточнил, что на повестке дня выполнение "Зеленой сделки" ЕС и другие проекты. "Мы должны сделать все возможное и использовать имеющиеся в нашем распоряжении инновации", - подчеркнул французский лидер.

Макрон также предложил обсудить проблему технологий, в частности создание новых батарей для использования солнечной энергии. "Нам необходимо также полностью трансформировать финансовую систему, - продолжил он. - Важно осуществлять регулирование на международном уровне. Если у нас не будет определенной углеродной цены, то не будет и экологического перехода".

Макрон подчеркнул, что "устойчивые достижения невозможны на этом пути без социальной справедливости".

В декабре 2019 года Еврокомиссия запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить ряд инициатив и законопроектов в ближайшие годы. Переход к экономике с нулевыми углеродными выбросами планируется к 2050 году. Одна из мер в рамках "Зеленой сделки" - введение углеродного сбора на импорт товаров. Ранее сообщалось, что российские экспортеры могут заплатить от €6 млрд до €50 млрд в виде обсуждаемого трансграничного углеродного налога в ЕС.