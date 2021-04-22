Глава комитета Сената США поддержал намерение Байдена признать геноцид армян

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) приветствовал намерение американского президента Джо Байдена официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Об этом говорится в распространенном в четверг комитетом заявлении законодателя.

"Приветствую решение президента положить конец более чем столетнему замалчиванию одного из самых мрачных событий в истории человечества. Мы чтим тех, кто погиб в результате геноцида, помним, как они погибли, и радуемся тому, что изменили то, что в истории будет известно об их гибели", - отмечается в заявлении Менендеса.

Ранее о соответствующих планах Байдена сообщила со ссылкой на источники в американской администрации газета The Wall Street Journal.

По информации газеты, официально о своем решении глава Белого дома может объявить в субботу, 24 апреля, когда в Армении будут отмечать День памяти жертв геноцида армян. Источники издания подчеркивают, что окончательного решения пока не принято и Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания факта геноцида.

Предшественник Байдена республиканец Дональд Трамп избегал упоминания слова "геноцид" в своих заявлениях, касавшихся событий 1915 года. Барак Обама (2009-2017), в администрации которого Байден занимал должность вице-президента, также избегал этого определения. В 2019 году Сенат и Палата представителей Конгресса США впервые приняли резолюции, в которых охарактеризовали трагедию 1915 года в Османской империи как геноцид армян. Это вызвало резкое недовольство Анкары.

До начала Первой мировой войны армянское население Османской империи составляло около 2,5 млн человек. В 1915 году в результате депортации и систематических убийств погибли, по разным оценкам, от 600 тыс. до 1,5 млн армян. Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.