Киев объявил первый тендер среди украинских телеканалов на вещание в Крыму

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий объявило первый тендер среди украинских телеканалов на вещание в Крыму. Об этом сообщил в четверг вице-премьер, глава украинского ведомства Алексей Резников.

"Сегодня мы запустили процедуру первого, но далеко не последнего тендера для телерадиокомпаний, осуществляющих вещание в <...> Автономной республике Крым и городе Севастополь. По случаю, хочу пригласить всех к участию", - сказал он в Николаеве на брифинге, который транслировало местное СМИ "НикВести" в Youtube. "Поддержка локальных вещателей является важным элементом в информационной войне с Россией", - заявил Резников. Он также подчеркнул, что цель тендера - удовлетворение культурных и информационных потребностей населения, проживающего на неподконтрольных территориях, а также прилегающих к ним территориях. По словам вице-премьера, тендерный аукцион стартует 11 мая этого года.

Он также выразил надежду, что парламент Украины при пересмотре госбюджета на текущий год поддержит увеличение финансирования телерадиокомпаний, вещающих на неподконтрольных территориях. Вице-премьер также рассчитывает на увеличение вдвое финансирования по сравнению с выделенной ранее суммой - до 100 млн гривен (около $3,6 млн). Предусмотренные для поддержки вещания средства будут направлены исключительно через процедуру публичных закупок.

1 марта 2020 года украинский государственный телеканал "Дом" начал спутниковое вещание в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Онлайн-трансляция эфира идет на сайте телеканала и в Youtube.