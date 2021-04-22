Премьер-министр Чехии заявил, что Прага не хочет эскалации отношений с Москвой

ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Чехии заинтересованы в корректных отношениях с Россией и не хотят эскалации. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш после объявления о сокращении штата посольства РФ в Праге до аналогичного чешскому в Москве.

"Мы не хотим эскалации [в чешско-российских отношениях]. Чехия заинтересована в корректных отношениях с РФ. Мы надеялись, что Россия признает несоответствие своей реакции [на высылку 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, о чем было объявлено 17 апреля], но наше предложение о том, как успокоить ситуацию, осталось без ответа", - сказал Бабиш.

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Чешская сторона, не считающая высланных сотрудников посольства дипломатами, называла симметричный ответ Москвы - объявление персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии - "неадекватными мерами" и требовала их вернуть до 13:00 мск четверга.

Премьер подчеркнул, что действия правительства согласованы с президентом Чехии Милошем Земаном. "О наших шагах информирован господин президент. Он полностью нас поддерживает", - подчеркнул Бабиш.

Первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек в свою очередь заявил, что инцидент в Врбетице является "огромным вызовом в сфере безопасности для Чехии". "Я рад, что мы смогли совладать с этой проблемой, которая, наверное, оказалась крупнейшей для нас в этой области за последние десятки лет", - сказал первый вице-премьер.

Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году. МИД РФ выражал чешской стороне решительный протест.

Паритет по штату

Как сообщил ранее на той же пресс-конференции министр иностранных дел Якуб Кулганек, Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве РФ в Праге. Процесс должен быть завершен до конца мая.

В правительстве Чехии ранее заявляли, что штат посольства республики в Москве значительно меньше, чем российского дипломатического представительства в Праге. Оппозиция призвала правительство предпринять шаги по достижению паритета в численности сотрудников обеих миссии.

По подсчетам МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ - из 5 дипломатов и 19 технических служащих.