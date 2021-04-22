Ереван опроверг заявление Баку о нарушении режима прекращения огня на границе

ЕРЕВАН, 22 апреля. /ТАСС/. Минобороны Армении опровергло в четверг заявление азербайджанской стороны о нарушении Ереваном режима прекращения огня.

"Азербайджанская сторона делает бесполезную попытку обвинить армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, тогда как накануне противником были обстреляны некоторые населенные пункты Арцаха. Тем не менее и арцахские, и армянские Вооруженные силы (ВС) привержены трехстороннему соглашению о соблюдении режима прекращения огня и призывают азербайджанское военно-политическое руководство сделать то же самое", - говорится в заявлении военного ведомства.

Минобороны республики также прокомментировало сообщение азербайджанской стороны, заявившей, что "армянские ВС открыли огонь по позициям несущих службу подразделений Погранслужбы Федеральной службы безопасности РФ". "Необходимо иметь очень яркое воображение, чтобы обвинить ВС Армении в обстреле позиций стратегического союзника", - говорится в заявлении военного ведомства.

Ранее в четверг Госпогранслужба Азербайджана заявила об инциденте со стрельбой на границе с Арменией. При этом Госпогранслужба сообщила, что в связи с инцидентом "российские пограничники обратились к азербайджанским коллегам", "попросив не реагировать на происшествие". Азербайджанская сторона приняла это обращение к сведению и "не открыла ответный огонь", заявили в Баку.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. Конец боевым действиям удалось положить после трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Кроме того, дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана развернула Погранслужба ФСБ РФ.