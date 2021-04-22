Посол Чехии после посещения МИД РФ сообщил, что пока продолжит работу в Москве

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька после посещения МИД РФ в четверг сообщил журналистам, что пока продолжит свою работу в российской столице.

Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

"Пока да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат также заявил, что процесс урегулирования российско-чешских отношений займет длительное время. Посол подчеркнул, что в дальнейшем ожидает еще встречи с российской стороной. "Будут еще и следующие встречи", - добавил он.

Пивонька сообщил, что Чехия получила официальный ответ МИД РФ о мерах Москвы на действия Праги.

"Я не смогу прокомментировать, я думаю что МИД РФ скажет официальную позицию вашей страны, - сказал он. - Мы получили официальный ответ МИД [РФ]. Я думаю, что вы получите ответы на ваши вопросы от официальных представителей".

Посол Чехии пробыл в МИД РФ чуть более получаса. В четверг министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика сокращает количество российских дипломатов в посольстве РФ в Праге до числа чешских дипломатов в Москве.