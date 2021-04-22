В Пентагоне заявили об осведомленности о завершении учений на юге России

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Пентагон осведомлен о заявлениях министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах, дополнительных комментариев на этот счет пока нет. Об этом в четверг сообщил ТАСС представитель Европейского командования ВС США Расс Вулфкил.

"Нам известно об этих сообщениях, но нам нечего предложить вам по этой теме", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление Шойгу.

Ранее в четверг министр обороны РФ принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.