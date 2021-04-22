"Словакия высылает трех российских дипломатов, - сказал он. - Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней".

Братислава таким образом отреагировала на просьбу Праги к государствам - членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией, которая ранее объявила ряд сотрудников посольства РФ в Праге персонами нон-грата в связи со взрывами складов боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Власти Чехии утверждают, что к инциденту причастны российские спецслужбы.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил послу РФ в Чехии Александру Змеевскому протест и потребовал вернуть всех чешских дипломатов обратно на свои места в диппредставительстве. В четверг Кулганек заявил, что республика сокращает количество российских дипломатов в посольстве РФ в Праге до числа чешских дипломатов в Москве.