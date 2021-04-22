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СК Белоруссии объявил в розыск руководителей оппозиционного фонда спортивной солидарности

Александра Герасименя и Александр Олейкин обвиняются в причинении вреда национальной безопасности республики

МИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии принял постановления о привлечении в качестве обвиняемых руководителя Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александры Герасимени и исполнительного директора фонда Александра Опейкина по делу о причинении вреда национальной безопасности республики и объявил их в розыск. Об этом говорится в сообщении СК Белоруссии, опубликованном в четверг в Telegram-канале ведомства.

"Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч.3 ст.361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса. Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск", - отмечается в сообщении. 

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