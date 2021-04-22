В МИД Германии заявили, что разногласия с Россией не должны исключать контакты и диалог

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Разногласия между Евросоюзом (ЕС) и Россией не должны исключать дипломатические контакты, в том числе для урегулирования украинского кризиса. Берлин хотел бы лучших отношений с Москвой, заявил в четверг госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот, выступая в Бундестаге.

"Вместе с нашими партнерами мы не оставим неиспользованной ни одну дипломатическую возможность. Но нужно открыто говорить о границах наших усилий. Ключ к снижению напряженности находится в Москве", - сказал он.

"Разумеется, мы заинтересованы в лучших отношениях с Москвой, мы постоянно давали это понять", - добавил Рот. Но, по словам представителя МИД ФРГ, Россия оставляет без ответа предложения Запада.

Госминистр по делам Европы в МИД ФРГ назвал расхождения во мнениях между Москвой и Берлином фундаментальными. Рот призвал Россию к "деэскалации в риторике" и к "прозрачности в передвижениях военных" вблизи Украины.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.