Лукашенко прокомментировал желание Киева перенести площадку для переговоров по Донбассу

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сменить Минск в качестве площадки для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе можно только при согласии всех ее участников. Такую точку зрения выказал в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то это предлагал. Если Владимир Владимирович [Путин], [президент Украины Владимир] Зеленский, другие вовлеченные в этот вопрос согласны, конечно, группа будет работать в другом месте", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

"Ну а вообще, как у нас говорят, баба с возу - коню легче", - добавил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске "говорит о намерении похоронить минские соглашения".

Ранее глава делегации Киева в контактной группе и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не поедет больше в Минск из-за политической ситуации в соседней стране и предложил перенести место переговоров в Польшу или любую другую "нейтральную и демократическую" страну.