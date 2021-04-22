НАТО приняла к сведению заявление Шойгу о завершении маневров в России

БРЮССЕЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Североатлантический альянс принял к сведению заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности ВС в Южном и Западном военных округах и считает важными любые действия, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе НАТО.

"Мы приняли к сведению объявление министра обороны России Сергея Шойгу. Любые шаги в направлении деэскалации со стороны России будут важны и давно ожидаемы", - заявил собеседник агентства, подчеркнув, что НАТО "продолжит пристально отслеживать" действия российских войск у границы с Украиной. Он также подчеркнул, что в альянсе посчитали "стягивание сил к украинской границе неоправданным".

"НАТО солидарна с Украиной, и мы продолжаем призывать Россию выполнять свои международные обязательства и вывести все свои войска с территории Украины", - отметили в штаб-квартире альянса, не уточнив, где именно на территории Украины, по их мнению, находятся российские военные. Ранее альянс уже выступал с аналогичными заявлениями по поводу частей российской армии, дислоцированных в Крыму. Альянс в 2014 году принял решение считать воссоединение Крыма с Россией на основании всенародного референдума "незаконной аннексией" и на этом основании в официальных заявлениях называет Крым территорией Украины.

Ранее в четверг министр обороны РФ принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.