МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции на уровне правительств, осталось еще две-три серьезные программы, в том числе по налогообложению.

"Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт [дорожные карты по интеграции] начинали, очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось - 2-3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение, известная программа, по которой мы, в общем-то, в Минске приняли решение", - сказал он четверг в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Лукашенко напомнил, что они с Путиным в конце прошлого года наметили программу совместных действий. "Мы дважды встречались в Сочи. Последний раз договорились, что серьезно в Минске поработают наши правительства. Благодарю: Михаил Владимирович [премьер-министр России Михаил Мишустин] приехал [в Минск], выступил, как академик. У него получилось очень мощно, рассказал об экономике, финансах, налогообложении, налоговом администрировании, об эффективности системы налогообложения", - рассказал белорусский лидер, комментируя визит Мишустина в Минск 16 апреля.

"Я потом скажу, мы пришли к определенному совместному выводу", - добавил он.

Лукашенко отметил, что летом запланирован Форум регионов Белоруссии и России, который в этом году будет принимать Московская область. "А затем мы примем решение о заседании Высшего государственного совета осенью, на котором мы уже сможем формализовать все наши договоренности, подписав определенные документы", - сказал белорусский лидер.

Согласование дорожных карт по интеграции

Созданная по инициативе президентов Белоруссии и РФ межправительственная рабочая группа по интеграции к концу 2019 года подготовила 31 интеграционную дорожную карту, позже несколько карт были объединены, их стало меньше. В результате их согласования стороны тогда не пришли к компромиссу, в том числе связанным с вопросами нефти и газа, налоговой политики. В конце сентября прошлого года сообщалось, что Минск и Москва возобновили переговоры по дорожным картам. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что Москва и Минск могут завершить согласование оставшихся дорожных карт по интеграции в мае 2021 года. По его словам, в этом случае сами карты и программу их реализации можно будет подписать в первой половине текущего года.

Дорожная карта, связанная с вопросами налоговой политики, оставалась одной из интеграционных карт, которые не были согласованы Россией и Белоруссией. По итогам состоявшихся 22 февраля переговоров с Путиным в Сочи Лукашенко сообщил, что вопрос сближения налоговых систем двух государств будет рассмотрен в ближайшее время, и заявил, что российский лидер обещал направить в Минск Мишустина, который разъяснит суть российских предложений. Визит Мишустина в Белоруссию состоялся 16 апреля. Он представил российские наработки в налоговой сфере для интеграции налоговых систем двух стран в рамках работы над дорожными картами.

Безопасность Союзного государства

Лукашенко также заявил, что Минску и Москве необходимо усиливать сотрудничество по вопросам безопасности и обороны Союзного государства.

"Мы потихонечку двигаемся, но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать. В том числе и безопасность, и оборона в нашем Союзном государстве, хотя справляемся и справимся", - сказал он.

Белорусский лидер добавил, что Россия и Белоруссия могут дать достойный ответ. "И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно", - сказал он.

Лукашенко находится с рабочим визитом в Москве. Его пресс-служба сообщала, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня и ситуации в регионе.

Совместная группировка войск Белоруссии и России представляет собой механизм стратегического сдерживания и создана для отражения крупномасштабной агрессии против Союзного государства. Существование региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства для защиты границ на западном направлении.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия вынуждена отвечать на современные вызовы и угрозы, а уровень охраны пограничниками зоны ответственности "превосходит любую границу в мире". По его словам, это связано с тем, что они несут ответственность "не только за Беларусь, но и за россиян".