Чехия высылает 63 сотрудника посольства России

ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ в Праге. Об этом заявил, выступая в четверг по Чешскому телевидению министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

"Речь идет о 63 сотрудниках российского посольства, которые [покинут Чехию] с членами семей", - сказал он.

Кулганек ранее в четверг сообщил, что Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве число российских сотрудников в посольстве РФ в Праге.

"Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием [штата] нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей [из Чехии] до конца мая", - сказал министр.

В правительстве Чехии ранее заявляли, что штат посольства республики в Москве значительно меньше, чем российского дипломатического представительства в Праге. Между тем директор международного департамента администрации президента Рудольф Йиндрак заявлял, что, если считать вместе с культурными и торгово-экономическими представительствами, число чешских сотрудников в РФ, наоборот, больше - "примерно на 50 человек".

Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году и, высылая российских дипломатов, называла их сотрудниками российской разведки. МИД РФ выражал чешской стороне решительный протест.